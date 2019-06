Definitief afscheid van Zeebrugse onderzeeër Bart Huysentruyt

12 juni 2019

20u10 0 Brugge In de jachthaven van Zeebrugge is de Foxtrot, de Russische onderzeeër en publiekstrekker van Seafront, voorgoed weggesleept.

De duikboot van Russische makelij is aan z’n laatste reis begonnen. Na twintig jaar verlaat de onderzeeër Zeebrugge om gesloopt te worden in Gent. De museumduikboot ging behoorlijk vlot van zijn vaste plek. “Het was even wachten op hoogwater, maar ik denk dat we van een heel geslaagde sleep kunnen spreken”, zegt Sofie Pieters van Seafront. “Het was geen makkelijke operatie, zeker ook met het hondenweer.” De duikboot, die jarenlang was blootgesteld aan de natuurelementen, kon niet meer opgelapt worden. Een restauratie zou veel te veel geld kosten. Voor Seafront verdwijnt er zo een attractie, al wil het maritiem themapark de komende maanden met nieuwe initiatieven uitpakken.