Defecte verkeerslichten zorgen voor aanrijding langs Brugse Ring Mathias Mariën

21 augustus 2019

11u10 5 Brugge Langs de R30 in Brugge gebeurde woensdagochtend even na 8 uur een verkeersongeval ter hoogte van de Kruispoort.

De bestuurder van een Peugeot reed er achteraan in op een BMW. Het ongeval gebeurde net op het moment dat de verkeerslichten defect waren en het verkeer dus even chaotisch verliep. De politie kwam vlak daarna wel ter plaatse om het verkeer te regelen in afwachting van de herstellingswerken. Bij het ongeval viel er uiteindelijk enkel blikschade te noteren. De verkeerslichten konden na een kleine twee uur hersteld worden.