Decathlon Brugge levert pakjes voortaan ook per fiets Bart Huysentruyt

20 februari 2020

14u28 0 Brugge Na een proefproject in Mechelen, Luik en Charleroi trekt sportketen Decathlon zijn systeem van fietsleveringen door naar andere steden, waaronder Brugge. Het zijn de medewerkers van Decathlon zelf die de kilometers zullen trappen en zo de toenemende digitalisering en e-commerce groener doen kleuren.

Het nieuwe bezorgsysteem per fiets werkt snel en simpel. Consumenten die online een bestelling plaatsen, van maandag tot zaterdag, tussen 9 en 17 uur, krijgen diezelfde dag nog hun product thuis geleverd als het op voorraad is in de dichtstbijzijnde Decathlon-winkel. In Brugge is dat de grote winkel in het B-Park. Concreet zullen de eigen verkopers vanuit een aantal vestigingen de pakjes rondbrengen in een straal van 15 km rond de winkel. Het gaat voornamelijk om kleinere volumes, maximaal 1,5 meter en 20 kg, maar ook grotere leveringen, zoals een fitnesstoestel, zijn mogelijk.

5 euro kosten

Decathlon werkt daarvoor samen met Urbike, een Brusselse coöperatieve vennootschap die bedrijven helpt bij de ‘modal shift’ van leveringen met bestelwagens en lichte vrachtwagens naar leveringen per fiets. Daarvoor wordt een cargofiets met aanhangwagen ingezet, geladen met een container die 200 kg goederen aankan.

Klanten betalen 5 euro voor een levering op dezelfde dag: bestellingen voor 13 uur worden geleverd tussen 14 en 16 uur, bestellingen voor 17 uur tussen 18 en 20 uur. Daarnaast kan je ook kiezen voor een express-levering (10 euro), waarbij de bestellingen binnen de 2 uur aan huis worden geleverd.