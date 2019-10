De weg naar het centrum kwijt? De stad Brugge helpt een handje Bart Huysentruyt

16 oktober 2019

15u52 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge heeft extra verkeersborden en wegmarkeringen aangebracht tussen het station en het centrum.

De markeringen moeten bezoekers en toeristen helpen bij het vinden van de juiste en makkelijkste weg richting het centrum. “Nu gaan veel bezoekers nog van het station via de Westmeers naar de Zuidzandstraat”, zeggen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Nochtans is er een een veel vlotter alternatief langs het Koning Albertpark richting ‘t Zand. Alleen weten de bezoekers dat dus niet altijd. Met het aanbrengen van duidelijke markeringen helpen we hen een handje.”