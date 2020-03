De teloorgang van de Smedenstraat, waar nu ook bakker Sebastien stopt: “Te hoge huurprijzen, te weinig verkeer en toestroom van barbiers”

Brugge

Het gaat niet best met de Brugse Smedenstraat, waar nu ook bakkerij Le Pain de Sebastien de deuren sluit. Dat dikt het aantal leegstaande panden in de winkelstraat aan tot dertien, ongezien in Brugge. Toonaangevende zaken als Groenten Versyp en kledingzaak Noteboom trokken al eerder de deur dicht. “Het stadsbestuur moet hier ingrijpen”, vinden de overblijvers.