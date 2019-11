De nieuwe ongekroonde culinaire koning van de Oostkust is nu ook bierexpert Filip Claeys haalt met zijn Jonkman 18 op 20 in de nieuwe Gault&Millau Bart Huysentruyt

04 november 2019

17u22 4 Brugge Met 18 op 20 is De Jonkman in Sint-Kruis het beste restaurant in de Oostkust, volgens de culinaire gids Gault&Millau. Chef-kok Filip Claeys, die ook nog eens een erkenning krijgt voor zijn bierkaart, is daarmee de nieuwe ongekroonde culinaire koning van de regio. Hij volgt onder meer Geert Van Hecke en Gert De Mangeleer op.

Niet alleen de Noordzeevis blijft onlosmakelijk verbonden met tweesterrenzaak De Jonkman in Sint-Kruis, want met de titel ‘Bierkaart van het jaar’ rijft chef Filip Claeys (45) nu ook een nieuwe prestigieuze erkenning binnen. “Dat is geen toeval, want we werken al vier jaar stelselmatig ons bierassortiment uit”, zegt hij. “Ik hou wel van een biertje en we hebben er sinds kort zo'n 140 soorten op de kaart staan. Er is ook een samenwerking met Duvel Moortgat, dat brouwsels levert voor de tap. Om de paar weken wisselen we daarin. Het zijn de sommeliers Jasper en Dries die de biertjes combineren met gerechtjes.”

Lokale lekkernij

En dat bier en vis goed samengaan, weet de chef-kok als geen ander. “Dat is al van oudsher zo. Bovendien is bier een Belgisch product en past het perfect bij onze filosofie om met lokale lekkernijen te werken. Bier en gastronomie zijn een perfecte match. Als we kunnen helpen aan die heropleving, dan doen we dat graag.”

Geen nieuwe uitdaging

Voor het achtste jaar op rij behaalt De Jonkman in de Gault&Millau 18 op 20. Door het wegvallen van restaurants als Hertog Jan van Gert De Mangeleer, De Karmeliet van Geert Van Hecke of Bartholomeus van Bart Desmidt is Filip Claeys nu de nummer één. Van Hecke volgt met zijn Zet’joe als dichtste belager. LESS Eatery van Gert De Mangeleer moet tevreden zijn met 14/20. “Ik ben tevreden met wat ik heb”, zegt Claeys. “Ik werk iedere dag keihard om dit niveau te behouden en zelfs te verbeteren. Of ik geen nood heb aan een nieuwe uitdaging zoals mijn collega’s? Neen, ik heb naast mijn restaurant andere uitdagingen in mijn vrije tijd. De Jonkman is het liefste wat ik doe.” Nog dit: ook voor brasserie Mout in Damme was er ook een erkenning: de ‘prijs & plezierverhouding’ van het jaar.

Achttien restaurants halen minstens 15 op 20:

1. De Jonkman (Sint-Kruis): 18/20

2. Zet’joe (Brugge): 17/20

3. Cuines, 33 (Knokke-Heist): 17/20

4. Sans Cravate (Brugge): 16,5/20

5. Sel Gris (Duinbergen): 16,5/20

6. Den Gouden Harynck (Brugge): 16/20

7. Markt XI (De Haan): 16/20

8. Schatteman (Hertsberge): 16/20

9. Ter Leepe (Zedelgem): 16/20

10. Il Trionfo (Knokke): 15,5/20

11. Bruut (Brugge): 15,5/20

12. Goffin (Brugge): 15,5/20

13. Auberge de Herborist (Brugge): 15/20

14. Rock-Fort (Brugge): 15/20

15. Patrick Devos (Brugge): 15/20

16. De Zuidkant (Damme): 15/20

17. Escabèche (Knokke-Heist): 15/20

18. Sensum (Knokke-Heist): 15/20