De mooiste kerstversiering van Brugge? Dat kan alleen maar Frederiek van Pamel zijn Bart Huysentruyt

19 december 2019

19u35 0 Brugge De stad Brugge heeft bloemenkunstenaar Frederiek van Pamel beloond voor zijn bijzonder originele kerstversiering. Het is de mooiste winteretalage van het jaar.

“We hebben met drie mensen drie dagen gewerkt aan de constructie”, zegt Van Pamel. “Het geheel is vast gelast en getimmerd en bevat ook metalen dragers. Daarop hebben we een basis gelegd van taxusplanten. De rode gloed verkrijgen we door duizenden lapjes rode zijde. Het geheel wordt mooi verlicht door vijf grote, rode led-lampen die in de constructie zitten.” De constructie blijft staan tot eind januari.