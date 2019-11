De mooiste gevel van Brugge? Bloemist kleedt zaak aan met knappe creatie Bart Huysentruyt

03 november 2019

18u58 0 Brugge De gevel van bloemist Frederiek Van Pamel in de Ezelstraat in Brugge ziet er bijzonder fleurig uit.

Sinds een paar dagen is de gevel van de zaak van Frederiek Van Pamel één van de mooiste van Brugge. Een indrukwekkend aantal bloemen zorgt voor warme kleuren op de anders witte buitenzijde. “Een aantrekkingspool voor de klanten", knipoogt de bloemist. “We zijn uiteraard bekend voor onze bloemencreaties en dit is een visitekaartje.” Het is nu al de meest gefotografeerde gevel van Brugge tijdens de donkere, maar gezelligste maanden van het jaar.