De Mangerie zet weer foie gras op het menu: “Uit sympathie voor de kweker” Bart Huysentruyt

09 december 2019

16u51 0 Brugge Het Brugse restaurant De Mangerie in de Oude Burg zet weer foie gras op het menu. Dat is opmerkelijk, na de recente commotie. Begin november voerden dierenactivisten nog actie in de boerderij van Bekegemse Foie Gras. “Die man levert net uitstekend werk, met respect voor de dieren”, zegt chef Kristof Deprez.

De dierenrechtenactivisten van Animal Resistance voerden begin november nog actie in de boerderij van Bekegemse Foie Gras. De enige artisanale kweker van foie gras zag nadien liefst 190 eenden sterven, nadat ze een grote schrik hadden opgelopen. De overgebleven dieren die in de stal tijdens die actie waren, werden ook geslacht. De overlevingskansen van de 300 eenden waren te klein geworden. De activisten gingen daarna duidelijk op zoek naar de afnemers van de foie gras en kwamen in Brugge terecht.

In nauwelijks enkele uren tijd stroomde de mailbox van Phare de Vie, op de hoek van de Torhoutse en Gistelse Steenweg, vol met haatberichten. Ook op Facebook bleven de negatieve recensies over het eten maar komen: tot twintig per uur. “We staan achter het bedrijf in Bekegem, waar met respect wordt gewerkt”, vertelde zaakvoerder Ludwig De Langhe toen. “Ik begrijp de activisten wel. Ik heb respect voor mensen die ergens voor vechten, maar niet op deze manier.”

Ook in restaurant De Mangerie hebben ze de commotie gevolgd. Door een aantal keuzes op de menukaart was foie gras er van de kaart verdwenen. Maar na de commotie heeft chef Kristof Deprez het gerecht er prompt weer op gezet. “Uit sympathie voor de kweker”, zegt hij. “Ik vond de actie van de dierenactivisten er over. Kweker Filip Callemeyn kennen we heel goed. Die man levert uitstekend werk, met respect voor de dieren.”