De magie op Tomorrowland komt van goochelaar Armand Bruggeling mag, net als vorig jaar, de festialgangers amuseren met goocheltrucs Bart Huysentruyt

16 juli 2019

12u43 0 Brugge Bregt Lambrecht (43) uit Dudzele heeft een ticket naar Tomorrowland te pakken. Niet als gewone festivalganger, maar als goochelaar Armand. Hij maakt deel uit van het Entertainment Team en zal als enige de menigte amuseren met goocheltrucs. “Het is een eer om hier terug te zijn”, zegt de Bruggeling.

“De reacties van de festivalgangers waren uitzinnig vorig jaar”, vertelt een dolgelukkige Lambrecht. Hij vernam het nieuws nog maar pas. “Van zodra je de festivalweide betreedt, waan je je letterlijk in een sprookjeswereld en daar past magie uiteraard heel goed bij.” Hij zal er de enige goochelaar zijn in het Tomorrowland Entertainment Team. “Mijn plaats op Tomorrowland heb ik denk ik te danken aan mijn werk op cruiseschepen toen ik twintiger was. Daar kwam ik met bijna alle nationaliteiten van de wereld in contact. zo leer je om te gaan met verschillende culturen en gewoontes en weet je bijvoorbeeld dat een Duitser anders benaderd wil worden dan pakweg een Nederlander. Voor een goochelaar is dat handig om te weten.”

Zijn trucs zijn dan ook behoorlijk nationaliteitgebonden. “Op Tomorrowland valt zoveel te beleven. De goochelact moet dus kort maar krachtig zijn. Het is een kunst om de festivalgangers te triggeren met je truc en zo een massa op te bouwen. De hihgfives en ‘amazings’ die ik vorig jaar kreeg, waren ongelofelijk. De feestvierders weten die interactie met mij enorm te appreciëren. Ik prikkel ze met coole goocheltrucs, gecombineerd met het nu zo hippe mentalisme. Speciaal voor Tomorrowland dit jaar voorspel ik verschillende deejays waar het publiek aan denkt op een heel speciale, visuele manier.”

Van de organisatie krijgt goochelaar Armand, die twee jaar geleden ook te zien was in Belgium’s Got Talent op VTM, veel vrijheid. “Ik mag tussen de tenten op Dreamville lopen, maar ook aan de toegangspoort. Ook achter de schermen loopt alles op wieltjes. Stylisten en make-upartiesten maken ons tot echte karakters van Tomorrowland. Duizenden mensen worden jaarlijks ingezet op het festival en verblijven er op een crewcamping met eigen crewrestaurants. Er heerst een uniek familiegevoel. Ik hoop hier nog lang deel van te mogen uitmaken. Performen op Tomorrowland is één van mijn bijzonderste opdrachten ooit en het is niet iedereen gegeven.”