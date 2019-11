De Lijn wil lege elektrische bussen weer inzetten en gaat ze ombouwen Bart Huysentruyt

21 november 2019

17u53 0 Brugge Vervoersmaatschappij De Lijn wil de drie elektrische bussen, die al twee jaar niet uitrijden omdat ze niet opgeladen kunnen worden, ombouwen.

Eerder deze week raakte bekend dat de bussen al twee jaar niet rijden. Ze moeten worden opgeladen via een draadloos systeem met inductie. Maar de oplaadpunten zijn daar niet op voorzien en dus staan de lege bussen al zolang te verkommeren aan de stelplaats van De Lijn aan het station. De Lijn gaat de bussen nu ombouwen, zodat ze via andere technologieën toch nog elektrisch kunnen rijden in Brugge.