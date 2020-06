De Lijn investeert in kleine, elektrische bussen voor Brugge-centrum én er komen vlottere lijnen naar buurgemeenten Bart Huysentruyt

12 juni 2020

09u55 1 Brugge Wie in de toekomst met de bus vanuit de rand naar Brugge-centrum rijdt, zal op ‘t Zand of aan het station moeten overstappen op een van de nieuwe kleinere, elektrische bussen. Daar wil De Lijn in investeren. Er komen ook vlottere verbindingen met buurgemeenten als Blankenberge of Jabbeke. “De coronacrisis heeft ook wat ogen geopend”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Eerst dit: het openbaar vervoer van de stad Brugge is volledig hertekend. Daarbij worden de invalswegen belangrijker en er komen meer busverbindingen tussen de wijken en ‘t Zand en het station. Het belangrijkste nieuws daarbij is dat De Lijn bereid is om te investeren in kleinere, elektrische bussen. De vervoersmaatschappij zal hier binnenkort een aanbesteding voor uitschrijven. Tegen 2025 moeten de Vlaamse centrumsteden immers elektrisch bediend worden. “De Lijn is akkoord om op middellange termijn te investeren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

“Dat is goed nieuws, want eindelijk kunnen we het busnet in onze stad aanpassen. Voortaan rijden bussen niet meer van Sint-Andries, dwars door het centrum, richting Sint-Kruis of omgekeerd. We willen een goede overstapplaats realiseren op ‘t Zand en aan het station. Daar stap je over op een kleinere bus als je in het centrum moet zijn.”

Bundeling van lijnen

Voor de ruimere Brugse regio is bovendien een netwerk uitgetekend, waarbij gefocust wordt op een bundeling van lijnen op de invalswegen van en naar de Breydelstad. Hebben hiervoor samengewerkt: Damme, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Zuienkerke, Blankenberge en Knokke-Heist. “De coronacrisis heeft misschien wel wat ogen geopend”, vertelt Dirk De fauw. “Plots was er veel minder verkeer en dat heeft toch doen beseffen dat het ook met minder wagens kan. Er waren meer rust, minder vervuiling, propere lucht en minder ongevallen.”

De bus tussen Brugge en Blankenberge zal niet altijd meer in Zuienkerke stoppen Hannelore Deblaere (De Lijn)

Openbaar vervoer dat populair is: zoiets heeft enkel kans op slagen als er een goed alternatief voor de auto is, beseffen de burgemeesters. “Als het te lang duurt om ons te verplaatsen, grijpen we terug naar de wagen”, zegt Joachim Coens (CD&V), burgemeester van Damme.

Havenbus blijft

Daarom komen er vlottere verbindingen vanuit de buurgemeenten naar Brugge en omgekeerd. “Op bepaalde plaatsen zullen reizigers tijd winnen”, zegt Hannelore Deblaere van De Lijn Vervoerregio Brugge. “Zo rijdt de bus tussen Brugge en Blankenberge nu meestal nog door Zuienkerke. Op bepaalde tijdstippen, buiten de schooluren, zal die bus rechtstreeks rijden zodat de verbinding vlotter verloopt.” De havenbus in Zeebrugge blijft bestaan.

Langer rijden

Ook het avond- en nachtnet worden aangepast. Dat is nu een apart net, maar in de toekomst zal het een verlengde worden van het dagnet. “Die bussen zullen gewoon langer rijden, zowel in weekdagen als tijdens weekends. Zo wordt het allemaal wat duidelijker voor de reiziger”, zegt Hannelore Deblaere van De Lijn Vervoerregio Brugge.

Er moet wel nog heel wat gebeuren op Vlaams niveau, en er zullen bijsturingen nodig zijn. Pas in het najaar zal de concrete dienstregeling opgemaakt worden.