De Frères zetten jubileumjaar feestelijk in Bart Huysentruyt

02 september 2019

13u06 3 Brugge De eerste speeltijd van het nieuwe schooljaar kreeg voor de leerlingen en leerkrachten van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in het hartje van Brugge een extra feestelijk tintje. Iedereen werd op een sneetje cake vergast. Er zijn maar liefst 168 nieuwe leerlingen in het eerste jaar.

Directeur Sophie Vanhulle wenste alle leerlingen een succesrijk en boeiend nieuw schooljaar toe en wees er ook op dat het vroegere Sirkeltheater helemaal opgefrist is en nu de naam van de stichter van de school draagt: het ‘Theodoor Rijken auditorium’. De verbouwing van het kloostergebouw tot schoollokalen zal tegen Pasen afgerond zijn en een flinke uitbreiding en vernieuwing van de gebouwen betekenen. Onder een stralend zonnetje legden de directeur en telkens één leerling uit elk van de zeven eerste jaren gezamenlijk hun rechterhand op een rode knop en lieten zo enkele serpentinekanonnen kleurrijke slierten de lucht in knallen. Dit betekende de start van een feestelijk jaar, waarin op 15 februari 2020 in het Concertgebouw een grootste viering georganiseerd wordt om de stichting van de school, in 1844, te herdenken. Ze bestaat dus 175 jaar. Die viering wordt mooi aangekondigd op een speciaal ontworpen banner.