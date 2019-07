De eerste groene parkstoelen verschijnen in Graaf Visartpark Bart Huysentruyt

04 juli 2019

20u46 0 Brugge De primeur is voor het Graaf Visartpark: daar zijn donderdag de eerste groene stadsstoeltjes in de Brugse parken geplaatst.

De vijftig losse stoelen kunnen door iedereen worden gebruikt. Ze moeten extra sfeer scheppen in de Brugse stadsparken. De komende dagen krijgen ook deze parken nog elk vijftig stoelen: het Koning Albert I-park (aan de fontein), Hof Campers, J. Sebrechtspark en het Astridpark. Afhankelijk van het succes van dit project, kunnen er ook in de andere Brugse parken de komende jaren dergelijke stoelen geplaatst worden. De groene kleur is gekozen om het groene karakter van de parken niet te verstoren. Elke stoel kreeg het stadslogo opgekleefd. De stoelen zijn niet vastgemaakt aan de bodem en kunnen dus om het even waar in het park geplaatst worden. Ze meenemen naar huis is uiteraard verboden.