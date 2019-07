De eerste afvalvrije winkel van Brugge: kruidenierszaak zonder vervuilende verpakking Bart Huysentruyt

05 juli 2019

18u57 0 Brugge Een ‘zero waste’-kruidenierszaak, waar geen milieuvervuilende verpakkingen meer gebruikt worden. Zaakvoerster Isabelle Descheemaecker ziet met de KarmaMarkt in de Langestraat, de eerste afvalvrije winkel van Brugge, een droom in vervulling gaan.

Shampoo, zeep, boter, drinkflessen of droge voeding als pasta, rijst en granola, maar ook olijfolie, koffie en wasproduct: die producten vind je sinds deze week in de nieuwe kruidenierszaak van Isabelle Descheemaecker in het centrum. Dergelijke winkel openen in Brugge is al geen evidentie, maar Isabelle doet er nog een schepje bovenop. Je kan de producten bij haar kopen zonder verpakking mee naar huis te moeten nemen.

Klanten vullen er hun op voorhand gewogen bokalen en bewaardozen en betalen de koopwaren per gewicht. Gelijkaardige initiatieven bestaan al in andere steden, nu hoopt Isabelle Descheemaecker dat ook Bruggelingen het concept omarmen. “Zelf ben ik daar al heel lang bewust mee bezig”, vertelt ze. “Voor groenten en fruit is het vaak geen probleem. Maar pakweg ontbijtgranen kan je niet kopen in een gewone supermarkt zonder dat je er ook de verpakking moet bijnemen. Consumenten hebben vaak wel de juiste intenties, maar niet de mogelijkheden om afvalvrij te winkelen. Dat is heel frustrerend.”

Koffie of thee drinken

Isabelle werkt als onthaalmedewerker in een school en was ook actief in haar eigen massagepraktijk. Die laatste job geeft ze voorlopig op om haar droom na te jagen. “Ik wil al tien jaar een eigen winkeltje openen in Brugge. Met de toenemende aandacht voor milieuvriendelijk winkelen heb ik er dit luik nog aan gekoppeld. Ik hoop ook een aantal vrijwilligers mee in te schakelen en ik wil workshops geven over de filosofie achter de winkel. Wie gewoon even wil binnenkomen en een koffie of thee drinken, kan dat ook.”

Overschotten vermijden

Voor groenten en fruit werkt KarmaMarkt nu nog met pakketten op bestelling, maar mogelijk komen groenten die lang bewaren zoals aardappelen en ajuinen, ook in de rekken. “Ik wil overschotten vermijden. Daarom is bijvoorbeeld het assortiment brood beperkt.”

KarmaMarkt is geopend op maandag tussen 9.30 en 19 uur, op woensdag van 9 tot 18 uur, op donderdag tussen 13 en 18 uur, op vrijdag van 17 tot 19.30 uur en zaterdag doorlopend. Bekijk ook eens de Facebookpagina KarmaMarkt.