De echte Philippe Geubels weigert uit vliegtuig te springen, dus neemt lookalike Jimmy zijn plaats in: “Dat mensen me aanspreken? Ach, dat ben ik gewoon” Mathias Mariën

04 september 2019

16u14 1 Brugge Jimmy Thys (44) uit Middelkerke, nachtwaker in de Brugse rechtbank, speelt zonder dat iemand het weet een belangrijke rol in ‘Geub’, de nieuwe serie van Philippe Geubels. De dubbelganger van de bekendste kletskop van België sprong met een parachute uit een vliegtuig... omdat de échte Geubels het pertinent weigerde. “Het was enorm tof om te doen”, zegt Jimmy, die de komende tijd ongetwijfeld opnieuw meer zal aangesproken worden. “Dat is bijna onvermijdelijk als Geubels een nieuw programma lanceert.”

Toegegeven: wie de nachtwaker vanop afstand ziet lopen, zou zweren dat het Philippe Geubels is. Zelfs van dichtbij zou je durven twijfelen, al dragen ze wel een andere montuur en is het gezicht van de echte iets hoekiger. Jimmy hoorde het sinds de doorbraak van de comedian ondertussen al honderden keren hoe goed ze op elkaar lijken en werd in 2014 zelfs verkozen tot de beste lookalike van Geubels. Geen wonder dus dat het productiehuis meteen aan hem dacht toen ze iemand zochten als stand-in voor opnames van de nieuwe televisieserie ‘Geub’. De opdracht van Jimmy: een parachutesprong uit een vliegtuig. Zo gezegd zo gedaan. Waar de echte Philippe Gebeuls de opdracht weigerde, sprong Jimmy zonder verpinken naar beneden.

Green mask

De opnames zijn ondertussen al enige tijd achter de rug, maar Jimmy – die behalve nachtwaker ook actief is als ambulancier en brandweerman – bewaart enkel goede herinneren aan de sprong. “Eerlijk? Het was echt top”, glimlacht Jimmy. In de bewuste aflevering wordt tijdens de parachutesprong ingezoomd, maar door een trucje van de productie is dat wél het echte gezicht van Philippe Gebeuld dat in beeld komt. “Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat er iets moest gezegd worden tijdens de sprong, pas vlak voor de opnames werd dat beslist. Toen ik uit het vliegtuig sprong, droeg ik dan ook een ‘green mask’, waarna het gezicht van Philippe er achteraf werd opgeplakt”, verklaart Jimmy. “Eigenlijk was het een geluk dat ze die beslissing pas op het laatste moment namen. Anders hadden ze misschien iemand anders gevraagd en moest ik die ervaring missen. Het was echt top om te doen.”

Nog een gastrol

Opvallend genoeg is het niet de enige keer dat Jimmy opduikt in de nieuwe serie. Tijdens de allerlaatste aflevering draaft hij opnieuw op. Deze keer gewoon als zichzelf, de dubbelganger van Philippe Geubels. “Alle opnames waren zeer leuk om te doen. Dat ik de komende weken opnieuw meer zal aangesproken worden door mensen? Ach, dat ben ik al gewoon. Dat gebeurt elke keer als Geubels een nieuw programma lanceert”, besluit de nachtwaker met de glimlach.