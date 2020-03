Exclusief voor abonnees De dagboeken van vijf West-Vlaamse helden: “Die blik in de ogen van de mensen als je binnenstormt bij een MUG-interventie, dat is doodsangst” Arne Hanseeuw Gudrun Steen Joyce Mesdag Lieven Samyn Laurie Bailliu Valentijn Dumoulein

24 maart 2020

07u56 46 Brugge Een mama van drie die in het rusthuis in Veurne werkt. De burgemeester van Deerlijk, wiens ouders elkaar niet meer kunnen zien in deze coronatijden. Een drukbezette spoedarts die vanuit Zeeuws-Vlaanderen richting Torhout, Roeselare en Menen trekt. Een thuisverpleegster uit Koolskamp, elke dag in de weer om de vaak oudere mensen te verzorgen. En de zaakvoerder van de AD Delhaize in Poperinge, die zich elke dag in de winkel waagt om ons van onze basisbenodigdheden te voorzien. Vijf West-Vlaamse helden houden deze week voor ons hun dagboek bij. “Om jullie te blijven sensibiliseren en op de hoogte te houden van deze nieuwe werkelijkheid”, zegt spoedarts Vera. Lees hier hun relaas van maandag.

Vera Van Haevre, spoedarts bij AZ Delta in Roeselare, Menen en Torhout

“Zaterdagnacht had ik nachtdienst. Angst maakte plaats voor vechtlust en efficiëntie. Weet je wat mij onderuit haalde? De blik in de ogen en angst op het gezicht van mensen. De blik als je hun veilige huis binnenstormt tijdens een MUG-interventie, waarvan de oproep coronabesmetting doet vermoeden. In vol ornaat. Al onze beschermingsmaterialen aan. Het lijkt wel of een SWAT-team je huis bestormt. De blik in de ogen en angst op het gezicht van mensen, familie van een MUG-patiënt, als je zegt ‘neen, u mag niet mee naar het ziekenhuis. Geen bezoek, ook niet bij spoedgevallen.’ En het ergste: de blik in de ogen en de angst op het gezicht van mensen waar ik tegen moet zeggen dat de scan van hun longen afwijkend is, dat ze opgenomen moeten worden en dat ik zal testen op het coronavirus. Die blik, dat is doodsangst. Het lijkt of ik een doodvonnis uitdeel. Ook al overleven de meesten van hen deze diagnose.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Diksmuide

Zeeuws-Vlaanderen

samenleving

gezondheid

China

Veurne

Koolskamp

Deerlijk