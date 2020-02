De Burg gaat digitaal: ontdek acht historische gebouwen op app Bart Huysentruyt

Brugge De nieuwe app www.learnmore.be biedt vanaf nu een virtuele gids voor de Brugse Burg. Je ontdekt er meer over acht historische gebouwen.

Die gebouwen zijn de Heilig-Bloedbasiliek, het Stadhuis of de in 1795 afgebroken Sint-Donaaskathedraal. Naast een korte beschrijving van de geschiedenis van het plein en de gebouwen, vind je er ook oude foto’s en tekeningen uit de collecties van www.ErfgoedBrugge.be en audiofragmenten. Alle informatie is beschikbaar in vijf talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Je kan de website rechtstreeks bereiken via www.learnmore.be of via de ipad in de hal van het Stadhuis en het Brugse Vrije en Stadsarchief. Meer informatie vind je op de informatiezuil tegenover de ingang van het Crowne Plaza Hotel (onder de bomen) of op de flyers en affiches in het Stadhuis en het Brugse Vrije. Op bepaalde momenten staan vrijwilligers op het plein (herkenbaar aan hun gele hesjes) die je helpen bij het gebruik van de website.