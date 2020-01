David moet oudejaar in het ziekenhuis vieren nadat hij werd neergestoken: “Heb enorm veel geluk gehad” Mathias Mariën & Siebe De Voogt

31 december 2019

17u34 131 Brugge David Cras (37) uit Assebroek ligt in het ziekenhuis nadat hij zondagavond in zijn borst werd gestoken. De dader, een 20-jarige Bruggeling, zou eerst Davids vader belaagd hebben, waarna diens zoon in de bres sprong. “Ik heb geluk gehad dat het mes afketste op mijn borstbeen. Ik voelde het bloed langs mijn buik lopen en ben minstens zes weken arbeidsongeschikt”, vertelt de dertiger. In de loop van de avond kon een verdachte opgepakt worden.

De steekpartij gebeurde zondag rond 19.15 uur in de Wantestraat in Assebroek. David Cras zat televisie te kijken toen zijn moeder plots op het raam tikte. “Mijn ouders wonen in de woning naast mij”, vertelt de man. “Mama was volledig in paniek en riep dat ons vader op straat werd aangevallen. Ik ben onmiddellijk naar buiten gelopen. Een jongeman had pa bij de keel gegrepen en hem op de grond gesmeten. Toen hij me zag, sloeg hij op de vlucht.”

David zette de achtervolging in en kon de dader wat verder staande houden. “De man was al de hele dag ruzie aan het maken in de straat. Blijkbaar had hij problemen met zijn ex, die hier in de buurt woont. Zondagavond was hij op haar rolluiken aan het bonzen. Mijn vader was naar buiten gestapt om hem te vragen daarmee op te houden. Zo is de discussie begonnen.”

Ik voelde plots een steek in mijn borst. Uit reflex gaf ik die man twee vuistslagen tegen zijn hoofd. Pas daarna besefte ik dat ik was neergestoken David Cras

Messteek

De amokmaker vertelde David dat hij wilde babbelen, maar haalde plots uit met een scherp voorwerp. “Ik voelde plots een steek in mijn borst. Uit reflex gaf ik die man twee vuistslagen tegen zijn hoofd. Pas daarna besefte ik dat ik was neergestoken.”

Buren waren door het lawaai naar buiten gekomen en verwittigden de hulpdiensten. David werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde gelukkig niet in levensgevaar. “Het mes was zelfgemaakt en ketste af op mijn borstbeen. Ik heb veel geluk gehad. Er werd wel een ader geraakt, maar het ging niet om een slagader. Anders was ik er waarschijnlijk niet meer geweest. Ik heb een dag op de afdeling Intensieve Zorgen gelegen, maar ondertussen lig ik op een gewone kamer. Ik heb nog geen idee hoelang ik hier moet blijven. Zeker is wel dat ik de jaarwisseling vanuit mijn ziekenhuisbed zal moeten meemaken.”

Volgens de dokters zal David minstens zes weken arbeidsongeschikt zijn.

Verdachte opgepakt

De dader van de steekpartij – een 20-jarige Bruggeling – vluchtte na de messteek weg. G.B. werd even later door de politie aan de Katelijnepoort in de boeien geslagen. De politie wil weinig kwijt over het voorval, maar bevestigt dat er een steekpartij is geweest waarbij twee mannen betrokken waren en dat een verdachte werd opgepakt. “De omstandigheden worden verder onderzocht”, klinkt het. Het parket van Brugge is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. De verdachte werd aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer.