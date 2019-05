Darcy (23) wil kroontje van Miss de Luxe Bart Huysentruyt

31 mei 2019

09u15 0 Brugge Darcy Deschrooder (23) uit Brugge zit in de finale van Miss de Luxe 2020.

In het dagelijks leven is Darcy winkelmedewerker. “Daarnaast studeer ik rechtspraktijk op afstand, maar mijn grote droom is om bij de politie te werken”, vertelt de jongedame. “Vrije tijd spendeer ik momenteel vooral aan studeren, maar ik sta ook wel open voor leuke uitstapjes, etentjes of activiteiten met vrienden.” De jonge vrouw neemt deel aan Miss de Luxe om haar grenzen te verleggen. “En ook mijn zelfvertrouwen een boost te geven. Het doet me heel wat dat de verkiezing zich inzet voor de organisatie Make-a-Wish Vlaanderen, die dromen van zieke kinderen vervult.”