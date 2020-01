Dansers van Rose de Leyn stomen zich klaar voor Tina Turner Bart Huysentruyt

27 januari 2020

18u37 0 Brugge Na het overweldigende succes van haar vorige passage in Brugge, komt Tess Smith met haar hommage aan Tina Turner op zaterdag 8 februari om 20 uur opnieuw naar het Concertgebouw. De dansers van Rose de Leyn in Brugge mogen mee het podium op.

Verwacht je aan klassiekers als ‘Simply The Best of ‘Private Dancer’. Voor haar terugkeer naar het Concertgebouw in Brugge (de vorige show in januari 2018 was volledig uitverkocht, red.), mag Tess Smith zich aan een exclusief voorprogramma verwachten. Niemand minder dan Rose de Leyn van de gelijknamige dansschool stelde een waar spektakel samen dat zal gebracht worden door drie van haar dansgroepen:

Dat de dansers over veel potentieel beschikken werd afgelopen weekend opnieuw duidelijk. Dance Kids en Mania namen deel aan een competitie en namen beiden de gouden medaille mee terug naar Brugge. De internationale show krijgt zo een ware Brugse link met meer dan 50 jonge dansers. Er zijn nog 200 van de 1.000 plaatsen beschikbaar via https://show-time.be/tina-turner/2020-02-08/.