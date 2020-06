Dansen kan nog niet, dus worden Café du Theatre, De Pick en De Coulissen praatcafés Mathias Mariën

08 juni 2020

18u24 0 Brugge De heropening van de horeca betekent niet dat we meteen met z’n allen op de tafels mogen staan springen en zingen. Daarom moeten ook de danscafés zoals Café du Theatre, café De Pick en De Coulissen een metamorfose ondergaan. De dansvloer maakt ook daar plaats voor tafeltjes met 1,5 meter afstand.

Café du Theatre in de Kuipersstraat opent elke dag de deuren van 14 uur tot 1 uur ‘s nachts, maar echt feesten zoals voorheen zit er voorlopig niet in. Binnen zijn extra tafels geplaatst, aangezien dansen vooralsnog uit den boze is. Voor vertrouwde klanten is het ietwat een vreemd zicht. Hetzelfde verhaal in de Coulissen net om de hoek en café De Pick op de Eiermarkt. Ook daar voorlopig geen feestende massa. Eerstgenoemd café opent vrijdag dan ook de deuren als De Coulissen Light. Al is er in alle cafés uiteraard wel nog de nodige muziek te horen, al is die beperkt tot 80 decibel.