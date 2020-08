Danscafé moet verplicht sluiten na niet-naleven coronamaatregelen ... waarop uitbater 200 meter verder nieuwe zaak opent Mathias Mariën

01 augustus 2020

07u19 0 Brugge Eén dag nadat Starz Club op de Eiermarkt in Brugge verplicht de deuren moest sluiten, kondigen ze een heropening aan ... amper 200 meter verderop in een leegstaand pand. Het café gaat tot 16 augustus open onder de naam ‘Neo Club’.

Donderdag besloot waarnemend burgemeester Pablo Annys (sp.a) Starz Club te sluiten tot 16 augustus omdat ze diverse keren de coronamaatregelen overtraden. De frappantste overtreding? Een bord met ‘Trust me. You can dance’ aan de voorgevel. Toch benadrukten ze bij het café dat ze er alles aan gedaan hebben om de maatregelen na te leven. Om de gedwongen sluiting te overbruggen, verhuizen ze nu dus tijdelijk naar een ander pand onder een andere naam. Op die manier kan het personeel wel aan de slag blijven. Bij het stadsbestuur zijn ze op de hoogte van de verhuizing en houden ze alles in de gaten of ze zich in het ‘nieuwe’ café in de Kuipersstraat wel aan de maatregelen houden.