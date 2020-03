Dana Belgium gaat wellicht vanaf maandag dicht: directie vraagt tijdelijke werkloosheid aan voor 500 arbeiders Siebe De Voogt

18 maart 2020

10u50 91 Brugge De directie van Dana Belgium in Brugge heeft de tijdelijke werkloosheid aangevraagd voor haar 500 arbeiders. Dat bevestigt ACV-vakbondsafgevaardigde Kurt Stalpaert. “We kregen te horen dat we wellicht vanaf maandag mogen thuisblijven”, zegt hij. In het bedrijf langs Ten Briele heerste al sinds maandag onrust door de coronacrisis.

Na een lang beraad heeft de directie van het Brugse metaalbedrijf woensdag in de late namiddag beslist om de tijdelijke werkloosheid voor haar werknemers aan te vragen bij de RVA. “De aanvraag moet nog goedgekeurd worden, maar dat is wellicht maar een formaliteit wegens de overmacht", zegt ACV-vakbondsafgevaardigde Kurt Stalpaert. “De directie hoopt dat alles vanaf maandag in orde gaat zijn en we vanaf dan kunnen thuisblijven.”

Besmettingsangst

Net als in veel andere bedrijven heerste al sinds maandag onrust bij Dana Belgium door het coronavirus. De arbeiders van het metaalbedrijf vreesden voor hun gezondheid. “Begin deze week sloten onze buren van Bombardier de deuren”, stelde Kurt Stalpaert woensdagvoormiddag. “Onze mensen begrijpen niet waarom wij wel nog open blijven. We dringen bij de directie aan op een volledige sluiting, maar zij gaan daar voorlopig niet op in. De meeste bedienden in het bedrijf werken al van thuis uit, maar voor ons arbeiders gaat dat niet.”

De directie nam volgens de vakbond al eerdere maatregelen tegen het coronavirus. Dinsdag kwam een dokter de arbeiders al uitleg geven over hoe ze de handhygiëne moeten toepassen. Sinds woensdagmorgen waren aan de verschillende lijnen in de fabriek ook markeringen aangebracht die de arbeiders op 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. “Maar die maatregel is absoluut niet houdbaar", vonden de arbeiders. “We kunnen die afstand absoluut niet in alle werksituaties behouden. Een volledige sluiting is de enige oplossing. De arbeiders zijn bang. Velen hebben kinderen thuis zitten en vrezen dan ook besmet te geraken.”