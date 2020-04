Dan toch een Heilig Bloedprocessie...uit 2012 en met beeld op Facebook: “De crisis dwingt ons tot creativiteit” Bart Huysentruyt

08 april 2020

18u08 0 Brugge Fans van de Heilig Bloedprocessie in Brugge, elk jaar traditiegetrouw op Hemelvaartsdag, moeten niet wanhopen. Hoewel de editie van dit jaar door de coronamaatregelen niet doorgaat, kan je die dag live op Facebook wel de processie volgen. Zij het dan wel de opgenomen editie van 2012.

Eind vorige maand nam de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in samenspraak met de stad Brugge de beslissing om de Heilig Bloedprocessie editie 2020 niet te laten plaatsvinden. “Met de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om grote groepen mensen te laten samenkomen voor repetities en voorbereidingen”, zegt William De Groote, voorzitter van de vzw Heilig Bloedprocessie. “40.000 mensen uitnodigen om op donderdag 21 mei de processie te komen bekijken, is dus onmogelijk. Daarom hakten we nu al de knoop door: dit jaar komt er geen processie. Volgend jaar, op 13 mei 2021, zal de vernieuwde Heilig Bloedprocessie weer in alle glorie te bewonderen zijn.”

Dvd-registratie

Toch wordt de Heilig Bloedprocessie op donderdag 21 mei 2020 niet helemaal van de kalender geschrapt. In 2013 bracht Erfgoedcel Brugge, met financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, een dvd-registratie uit van de editie 2012. “Die gaan we op 21 mei, stipt om 14.30 uur live uitzenden op Facebook”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Zo krijgen we met zijn allen toch een beetje het gevoel dat er een processie is. De crisis dwingt ons tot creativiteit.”

Ochtendceremonie

De streaming van de processie heeft een totale duurtijd van ongeveer 48 minuten en is te bekijken met Nederlandstalige audio en Engelstalige pancartes en ondertitels. De ochtendceremonie, waarbij de Relikwie van het Heilig Bloed vanuit de Heilig-Bloedkapel naar de Sint-Salvatorskathedraal wordt gebracht, komt eerst aan bod. Daarna volgt de eigenlijke processie, met de onderdelen Oud Testament, Nieuw Testament, het historisch gedeelte en de verering van het Heilig Bloed. Als afsluiter komt ook de slotplechtigheid op de Burg in beeld.

Alle info op Facebook.com/destadbrugge.