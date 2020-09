Dan toch een ‘Dag van de Brugse Sportclub’ Bart Huysentruyt

03 september 2020

16u09 0 Brugge De 'Dag van de Brugse Sportclub’ keert zelfs in het vreemde jaar 2020 terug. Het geeft de clubs de mogelijkheid hun werking voor te stellen aan het grote publiek en zo potentiële nieuwe leden te ronselen.

“In september mogen er opnieuw 400 personen aanwezig zijn op een outdoorevent, dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op 27 augustus”, legt schepen van Sport Franky Demon (CD&V) uit. “Daardoor was het opnieuw mogelijk om de ‘Dag van de Brugse Sportclub’ te organiseren. De veiligheid moest wel gegarandeerd worden. Vandaar dat we dit jaar dus opteren voor een ‘light versie’.” Concreet zal er gewerkt worden in twee zones. “De eerste zone zal een infomarkt zijn waar de Bruggelingen alles te weten kunnen komen over het Brugs sportaanbod en de verenigingen”, zegt Demon. “Daar zal eenrichtingsverkeer gelden met één in- en uitgang waar ook handontsmetting wordt voorzien. In de tweede zone zullen de demonstraties plaatsvinden. Er wordt een veilige zone gecreëerd voor de dansers en ook de toeschouwers zullen met een gerust hart kunnen komen kijken.”

Toch initiaties

Om de Bruggelingen toch de kans te geven om een initiatie te volgen, zijn er heel wat clubs die hun deuren gratis openstellen. In totaal 41 clubs bieden een gratis open training aan en 6 clubs organiseren een ‘start to’-lessenreeks waar geïnteresseerden in een veilige omgeving kunnen kennismaken met de sport en de vereniging. De ‘Dag van de Brugse Sportclub’ vindt plaats op zondag 13 september tussen 13.30 en 17.30 uur. Toegang is gratis. Door corona is registeren dit jaar wel verplicht. Bezoekers kunnen zich op voorhand registeren via de website of ter plaatse online of op papier.