Dan toch culturele evenementen in Brugge deze zomer: “En gaat het door regenweer niet door, dan gaat het geld sowieso naar de culturele sector” Bart Huysentruyt

09 juni 2020

09u28 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge kondigt een aanbod van kleinschalige zomerevenementen aan. Door de coronacrisis werden, zoals in alle andere gemeenten, de grote evenementen geannuleerd.

Achter de schermen zaten de Brugse culturele organisaties niet stil en werden plannen gesmeed om indien mogelijk toch kleinschalige optredens en voorstellingen te organiseren. De versoepelingen die de Veiligheidsraad voor de culturele sector op woensdag 3 juni aankondigde, maakten de realisatie van die plannen mogelijk. De zomerevenementen zullen in de loop van juli en augustus in open lucht plaatsvinden in een afgesloten ruimte. De diverse Brugse cultuurhuizen beloven een divers aanbod: intieme concerten, circus, dans, kindervoorstellingen, theater…

Er zal een maximumcapaciteit zijn van 200 personen die volgens de geldende veiligheidsmaatregelen de voorstelling kunnen bijwonen. Reservatie van tickets zal verplicht zijn en zal enkel online kunnen. Tickets kosten 3 euro. De ticketprijs is meteen ook een rechtstreekse gift aan het fonds voor de ondersteuning van de artiesten. Bij slecht weer gaan de voorstellingen niet door en gaat de drie euro ook naar het fonds. Tickets worden niet terugbetaald. Het programma en de locaties worden tweewekelijks aangekondigd via de kanalen van het stadsbestuur en de culturele huizen. Eind juni maakt het stadsbestuur van Brugge de eerste reeks voorstellingen bekend.