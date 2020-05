Dan toch: Brugge stelt speeltuinen weer open voor kinderen Bart Huysentruyt

26 mei 2020

15u06 2 Brugge De openbare speeltuinen in Brugge gaan vanaf woensdag 27 mei opnieuw open voor kinderen tot en met 12 jaar.

Het gaat hier om buurtspeeltuinen in open lucht en grote speeltuinen in parken. Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo moeten de kinderen begeleid worden een volwassene. De volwassenen moeten op hun beurt de regels van social distancing respecteren (1,5 meter afstand tussen elke persoon, red.). In grote speeltuinen in parken mogen ook maar maximaal twintig kinderen tegelijk aanwezig zijn. Binnenspeeltuinen en private speeltuinen blijven gesloten.