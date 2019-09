Damme en Brugge gaan samenwerken: “Niet het begin van een fusie” Bart Huysentruyt

05 september 2019

17u07 0 Brugge De steden Damme en Brugge gaan een driejarige samenwerking aan voor de zoektocht van de cultuur-toeristische invulling van de historische hospitaalsite in Damme-centrum. Damme wil zich profileren als een stad om te onthaasten en wil dat op die site promoten . Brugge ziet in het project ook mogelijkheden om haar cultuur-toeristische beleving en uitstraling te versterken.

De stad Damme is al even aan het zoeken naar een nieuwe invulling voor het Sint-Janshospitaal en andere gebouwen in haar centrum. De focus ligt daarbij vooral op een cultuur-toeristische projecten. “In onze zoektocht naar een goede toekomst voor die gebouwen, hebben we ook met Brugge gepraat”, zegt Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V). “Brugge kan daarbij zijn expertise inbrengen. Als we op cultuurvlak iets kunnen realiseren, dan maken we bovendien kans op subsidies.”

Zorgfunctie

De hospitaalsite in Damme werd opgericht in de dertiende eeuw. Tot 2014 had ze ononderbroken een zorgfunctie. Sinds de verhuis van het Damse OCMW-rusthuis naar een nieuw modern woonzorgcentrum in Sijsele heeft de site geen permanente invulling meer. Het OCMW paste het historische hospitaalgebouw intussen wel aan voor tijdelijke evenementen zoals het Stadsfestival, Madammen in Damme en Winter in Damme. De site bestaat verder uit bijgebouwen en tuinen. “Van de zoektocht naar een finale bestemming maken we nu het voorwerp van een intergemeentelijke samenwerking”, zegt Coens. “We houden daarbij ook al rekening met de drie fases dat het gebouw nog zal doorlopen: voor, tijdens en na de restauratie. Het gebouw wordt in eerste instantie een cultureel labo dat het DNA van Damme moet verbinden met bestaande kunst- en erfgoedcollecties. Die kunnen komen vanuit Brugge, maar ook van verschillende partners zoals bijvoorbeeld Raakvlak.”

Nieuwe dynamiek

Om van de Vlaamse subsidies voor Bovenlokaal Cultuurwerking gebruik te kunnen maken, moeten Brugge en Damme voor 15 november een projectvoorstel indienen. Het doel wordt om door samenwerking te komen tot participatieve ‘ontmoetingen’ van erfgoed- en kunstcollecties binnen het Damse unieke historisch kader. “Met een toegekende subsidie kan het project starten in september 2020, en dit met een looptijd van drie jaar tot augustus 2023", zegt Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “In die periode willen we dus een nieuwe dynamiek op de Sint-Janssite in Damme ontwikkelen.”

Elkaar versterken

Is dat de eerste stap naar een veel nauwere samenwerking tussen beide steden? Damme wordt immers al langer gelinkt aan Brugge in het kader van een mogelijke gemeentefusie. “Ons uitgangspunt is dat waar we elkaar kunnen helpen en versterken, we dit dossier per dossier ook doen”, reageert Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De huisvuilophaling door IVBO is ondertussen zo vanzelfsprekend, dat veel bewoners er wellicht niet meer bij stilstaan dat deze intercommunale bestaat uit negen regiogemeenten. Het hoeft uiteraard niet steeds om dergelijke grote dossiers te gaan, soms is het ook aangewezen om met twee besturen de krachten te bundelen. Zo dienden Brugge en Damme al samen een dossier in rond de invulling van het voormalige militair domein in Sijsele.”