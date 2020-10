Dames gaan met de prijzen lopen tijdens expo SANT2020 Bart Huysentruyt

02 oktober 2020

10u52 0 Brugge Het zijn de dames die met de prijzen gaan lopen tijdens de Brugse expo SANT2020. Het publiek mocht een maand lang stemmen op de mooiste kunstwerken.

De meeste stemmen gingen naar Line Mareel, maar van de aan De Tank verbonden kunstenaars was de hoofdprijs voor Frieke Verlé. Zij wint 1.000 euro. Eerder al had de jury Alice Vanderschoot en Sien Godderis in de bloemen gezet.

SANT2020 mocht sinds 6 september al meer dan 3.500 bezoekers ontvangen, van wie 775 mensen uit binnen- en buitenland een stem uitbrachten. “In Brugge is het dus niet alleen ‘Meer vrouw op straat’, maar ook ‘Meer vrouw in de kunst’”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

De tentoonstelling in de Hallen wordt wegens groot succes overigens verlengd tot en met zondag 18 oktober.