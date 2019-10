Dakloze slaat weerloze slachtoffers uit het niets op straat: rechter stelt psychiater aan om man te onderzoeken Siebe De Voogt

04 oktober 2019

15u15 2 Brugge Een 40-jarige dakloze man staat in de Brugse rechtbank terecht voor liefst vijf feiten van slagen en verwondingen en een diefstal met geweld. Sven J. viseerde onder meer slachtoffers met een mentale beperking en sloeg hen uit het niets op straat. Een psychiater moet onderzoeken of de beklaagde toerekeningsvatbaar is.

De feiten speelden zich tussen maart vorig jaar en maart dit jaar onder meer in Brugge af. Op 23 november stond Sven J. molenwiekend met zijn armen op het fietspad langs de Sint-Pieterskaai. Een fietser stopte en kreeg uit het niets een vuistslag in zijn gezicht. De man liep door de slag een kaakbreuk op. “Mijn cliënt reed meteen door naar de politie”, pleitte z’n advocate Mieke Byttebier. “Hij was erg onder de indruk en heeft nog steeds angst om met de fiets te rijden.” Onderzoek bracht aan het licht dat Sven J. nog vijf andere feiten pleegde. Ook in het opvangcentrum Sas gaf hij een andere man een vuistslag. “Het ging telkens om zinloos geweld tegenover willekeurige slachtoffers”, vertelde de procureur. “Zelfs personen met een mentale beperking waren niet veilig voor de beklaagde.” Volgens zijn advocaat kampt Sven J. met een drugsverslaving en psychoses. Hij is momenteel opgenomen in de psychiatrische instelling van Sleidinge. De rechtbank stelde vrijdagmorgen een gerechtspsychiater aan om te onderzoeken of de veertiger toerekeningsvatbaar is.