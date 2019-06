Dagje vissen breekt cannabisdealer zuur op: politie ontdekt z’n handeltje bij reguliere controle Siebe De Voogt

06 juni 2019

16u12 0 Brugge Een 26-jarige cannabisdealer uit Brugge besloot vorig jaar een dagje te gaan vissen in Steenbrugge, maar had daar snel spijt van. Na een controle van de politie kwam zijn handel snel aan het licht. H.J. riskeert nu een werkstraf van 100 uren te moeten uitvoeren.

De twintiger besloot in april vorig jaar te gaan vissen in Steenbrugge, op de grens van Brugge en Oostkamp. De politie zag hem zitten en besloot te controleren of hij wel een vergunning had om op die plaats een lijntje uit te slaan. Tijdens de controle ontdekten de agenten dat H.J. 15 gram marihuana op zak had en 655 euro cash geld. Bij een huiszoeking werd nog eens 1.700 euro, 250 gram weed en een kweektent teruggevonden. “Beklaagde verklaarde dat hij sinds het begin van vorig jaar verkocht”, sprak de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Hij had al twee oogsten gehad.” Het verdere onderzoek bracht echter aan het licht dat H.J. al sinds 26 mei 2016 cannabis verhandelde. De man hangt nu een werkstraf van 100 uren boven het hoofd. “De verslaving van mijn cliënt stak weer de kop op, toen hij door een hernia niet meer kon gaan werken”, pleitte zijn advocaat. “Hij nam de domme beslissing om planten te beginnen kweken en de weed door te verkopen aan kennissen. Intussen is hij van de drugs af en heeft hij ook z’n schuldenberg weggewerkt.” Uitspraak op 27 juni.