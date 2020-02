Dag na succes(je) vangt beruchte tafelschuimster bot in Brugse rechtbank Siebe De Voogt

04 februari 2020

15u08 0 Brugge De Brugse strafrechter heeft dinsdagmorgen drie verzetten van de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) onontvankelijk verklaard. In totaal blijven zo 11 maanden gevangenisstraf van de vrouw onaangeroerd. Maandag nog had de rechter haar 6 maanden cel kwijtgescholden.

Nadine W. (49) pleegde het voorbije jaar feiten aan de lopende band. Om de haverklap werd ze betrapt en veroordeeld. Bij verstek, want voor haar proces kwam “de schrik van de kusthoreca” meestal niet opdagen. Nochtans kreeg ze bij elke arrestatie door de politie wel een nieuwe dagvaarding onder de neus geschoven. Nadine W. tekende telkens voor ontvangst, waardoor volgens het parket een verzetsprocedure niet meer mogelijk was. “Ze was immers op de hoogte van de dagvaardingen”, was het openbaar ministerie van oordeel.

Verzet onontvankelijk

Toch tekende Peter Gonnissen, de advocaat van de tafelschuimster, eind vorig jaar verzet aan tegen verschillende vonnissen van zijn cliënte. “De gerechtspsychiater oordeelde intussen dat zij zwakzinnig is”, pleitte hij. “Ze wist dus nooit wat ze ondertekende. Ons verzet is bovendien niet laattijdig, want mijn cliënt werd bij de betekening niet geïnformeerd over een eventueel beroep of verzet dat ze kon aantekenen.” Maandag volgde de rechter nog de stelling van de verdediging. Ze verklaarde één verzet van de tafelschuimster ontvankelijk en gaf haar de opschorting van straf in plaats van de 6 maanden cel die ze eerder had gekregen.

Een dag later lagen de kaarten voor Nadine W. anders. In drie nieuwe zaken werd het verzet van de tafelschuimster ditmaal onontvankelijk verklaard. De rechter oordeelde dat W. in die gevallen bij de betekening van het vonnis wél voldoende informatie kreeg over haar rechten om verzet of beroep aan te tekenen. Bovendien stelde de rechtbank vast dat W. al sinds september vorig jaar een advocaat had, maar die pas op 26 december verzet aantekende. 11 maanden gevangenisstraf van de tafelschuimster blijven zo overeind. Die had ze gekregen voor in totaal 7 feiten van afzetterij in het voorjaar van 2019 in Brugge, Gent, Oostende, De Haan en Middelkerke.