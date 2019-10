Daders van brutale home invasion riskeren tot 2 jaar cel voor drugsverkoop Siebe De Voogt

24 oktober 2019

16u46 4 Brugge Twee jongemannen riskeren gevangenisstraffen van 20 maanden en 2 jaar voor de verkoop van drugs. Beiden waren drie jaar geleden nog betrokken bij een home invasion in Oostende. Karam B. (21) uit Brugge kreeg ondanks zijn jonge leeftijd al ettelijke jaren cel.

De 21-jarige Bruggeling zorgde eind 2017 voor problemen in danscafé Club D langs de Kuipersstraat. Toen de politie ter plaatse kwam, probeerde hij nog twee zakjes te dumpen met een versnijmiddel en kleine 5 gram cocaïne. “Bij de huiszoeking zag de politie nog net wit poeder in het toilet verdwijnen”, vertelde de procureur. “In de gsm van de beklaagde troffen we nog enkele Snapchatberichten aan. Eén afnemer verklaarde hoe ze via de berichtendienst foto’s van cocaïne doorkreeg.”

Home invasion

Karam B. verklaarde zelf een dertigtal klanten te hebben. De man is geen onbekende voor het gerecht en liep ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat veroordelingen op. Op 4 juni dit jaar kreeg hij in totaal 4 jaar cel voor een gewelddadige ripdeal, mislukte overval en zinloos geweld. Diezelfde dag werd zijn veroordeling van 40 maanden voorwaardelijk voor een home invasion in Oostende omgezet in een effectieve straf van 40 maanden. Samen met drie andere jongeren drong Karam B. drie jaar geleden gemaskerd de woning van een vrouw binnen. Ze gaven het slachtoffer klappen met een honkbalknuppel en gingen aan de haal met een tablet en de inhoud van haar handtas.

Eén van de kompanen van B. was Ayoub M. (26). De Gentenaar moest zich donderdagmorgen verantwoorden voor de verkoop van cannabis. Het gerecht meende hem te kunnen linken aan de handel van B., maar kon dat uiteindelijk niet bewijzen. De man hangt voor de verkoop van cannabis 20 maanden cel boven het hoofd. Karam B. riskeert 2 jaar cel en een verbeurdverklaring van 14.250 euro. De man zelf beweert intussen op het rechte pad te zijn. Uitspraak op 28 november.