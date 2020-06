Dader steekpartij had afspraak met De fauw al weken geleden gepland: “Hij wou hem absoluut persoonlijk zien” Mathias Mariën

20 juni 2020

18u26 6 Brugge De veertiger die zaterdagmiddag de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) neerstak, had weken geleden al aangedrongen om vandaag te kunnen afspreken. “Dat vergroot het vermoeden dat de dader wel degelijk de aanval plande”, denkt zoon Dieter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dieter De fauw, tevens advocaat in hetzelfde advocatenkantoor, bevestigt dat de verdachte aandrong om zijn vader persoonlijk te kunnen zien. Dirk De fauw is al ruim vijftien jaar bewindvoerder van de verdachte en onderhield er al die tijd een - naar omstandigheden - goede relatie mee. Nooit eerder kwam het tot zware conflicten. Ter verduidelijking: een bewindvoerder wordt aangesteld wanneer iemand niet meer in staat is om zijn of haar geld te beheren. In dit geval gebeurde dat omdat de man kampte met psychische problemen. In de loop der jaren kwam daar ook een drugsproblematiek bij.

Geplande aanval

Zaterdagochtend trok de veertiger al úren voor de geplande afspraak om 11 uur richting het advocatenkantoor van Dirk De fauw. Met een donkere zonnebril en rugzak bleef hij wachten tot zijn bewindvoerder arriveerde. Eenmaal De fauw uit zijn wagen stapte, wandelde de man zonder één woord te zeggen op de burgemeester af en stak hem neer voor het advocatenkantoor. “Dat die man al weken geleden een afspraak maakte en mijn vader absoluut persoonlijk wou zien én dan nog eens opdaagt met een aardappelmesje, vergoot toch wel het vermoeden dat hij de aanval plande”, zegt zoon Dieter De fauw.