Daar zweeft weer een (elektrisch) bootje door de lucht in Brugge Bart Huysentruyt

22 juni 2020

17u00 0 Brugge Voor de tweede keer dit jaar is een elektrische toerismeboot aangeleverd bij een van de vijf bootjesbedrijven in de Brugse binnenstad.

Zoals bekend wil Brugge zijn vloot toerismeboten duurzamer maken. Een elektrische boot is beter voor het milieu: geen uitlaatgassen, maar ook geen lawaai meer van de motor. De eigenaar hoopt er een volledige dag mee te kunnen varen. “Normaal moet je 16 uur verder kunnen, maar bij auto’s blijkt dat in de praktijk soms veel minder. Wij rekenen erop dat we iets meer dan 8 uur kunnen varen.”

In januari ging de eerste elektrische boot te water: die eer was weggelegd voor het bedrijf Gruuthuse. Nu is Venetië van het Noorden van de familie Michielsens aan de beurt. Tegen het einde van het jaar moeten alle vijf de bedrijven over minstens één elektrische boot beschikken. Ze investeren mee in de aankoop van de boot.