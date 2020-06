Daar zijn de groene stoeltjes weer: op meer plaatsen, genummerd én voor het eerst duozitjes Bart Huysentruyt

10 juni 2020

13u30 4 Brugge De groene stoelen in de Brugse parken staan er weer. Nu uitrusten op een bankje of picknicken in het park opnieuw kan, mogen Bruggelingen er weer volop gebruik van maken. Er staan tachtig stoelen meer dan vorig jaar én zelfs een hele speciale in het Minnewaterpark.

“We hebben in overleg bekeken en beslist om 40 extra groene stoelen aan te kopen voor domein de Koude Keuken en nog eens 40 stoeltjes in de parkachtige omgeving van het vroegere kasteeldomein Ter Poele in Sint-Pieters”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Het project, dat vorig jaar werd opgestart en waarbij in vijf parken stoelen werden opgesteld kreeg veel positieve feedback. “Er werd gretig gebruik van de stoeltjes”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Hierdoor komen de groene stoelen die in ons bezit zijn vanaf vandaag terug. Naast het huidig model voorzien we ook een tweezit, een loungetype met schuine rugleuning. Die zetten we onder meer in het Minnewaterpark, waar verliefde paartjes gebruik kunnen van maken.” De stoelen worden op veilige afstand van elkaar geplaatst, maar kunnen natuurlijk altijd verplaatst worden. “We rekenen hier dan ook op de burgerzin van onze inwoners en bezoekers”, aldus Van Volcem.

520 stoelen

Vorig jaar werden de stoelen geplaatst in het Graaf Visartpark, Hof Campers, Dr. Sebrechtspark, Koning Albert I-laan park (aan fontein), Astridpark, nieuwe binnenplein Gruuthuse en Arentshof. Daar komen nu nog bij: Baron Ruzettepark, Gentpoortvest, Katelijnepark, Begijnenvest, Oud-Sint-Jan, Kruisvest ter hoogte van de Carmerstraat/Rolweg en de Gentpoort. “Alles samen zullen we maar liefst 520 gemengde stoelen uitzetten dit jaar”, zegt Van Volcem. De stoelen zijn dit jaar overigens genummerd, zodat de stad er meer zicht op krijgt. Vorig jaar werden er een aantal exemplaren gestolen. Al is dat aantal volgens de stad verwaarloosbaar.