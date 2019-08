Daar is de eerste vandalenstreek: groene stoeltjes drijven in vijver van Koning Albertpark Mathias Mariën

18 augustus 2019

07u57 0 Brugge Enkele dagen nadat het Brugs stadsbestuur bekend maakte dat het extra groene stoelen zal verspreiden in de parken, treedt de eerste vorm van vandalisme op.

In het Koning Albertpark werden zaterdagmiddag verschillende stoelen in het water gegooid. Op sociale media werd meteen afkeurend gereageerd op de vandalenstreek. De eerste reacties op het initiatief van het Brugs stadsbestuur waren dan ook unaniem positief. De groene stoelen, die verspreid staan in verschillende parken, worden dan ook gretig gebruikt en vormen een meerwaarde. “De stoelen worden goed gebruikt en verhogen de beleving en de dynamiek in onze mooie stadsparken”, vertelde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem enkele dagen geleden nog. “Na een eerste evaluatie blijken ze een groot succes. Ik kreeg veel positieve reacties en besliste daarom om ook de vijftig reservestoeltjes te verspreiden.” Net nu worden de eerste stoeltjes gevandaliseerd. Het is niet duidelijk of het om een kwajongensstreek gaat of iemand die een glaasje teveel op had.