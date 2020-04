Daar is de eerste boomhut: ondanks coronacrisis blijven Tobias en Kika bouwen aan hostel in bos Mathias Mariën

16 april 2020

17u13 1 Brugge In het Ryckeveldebos zijn Tobias Knockaert (28) en Kika Merlin (24) begonnen met de opbouw van hun In het Ryckeveldebos zijn Tobias Knockaert (28) en Kika Merlin (24) begonnen met de opbouw van hun Boomkamp . De plannen om in een boomhut in het bos overnachting aan te bieden, zijn een maand opgeschoven, maar blijven wel intact. “Meer dan ooit zullen mensen reizen in eigen land", zegt Tobias.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Boomkamp in mei al de deuren zou openen, maar door de coronacrisis wordt dat een maandje opgeschoven. Tussen juni en september zal het mogelijk zijn in een boomhut te logeren. Omringd door de natuur, met zicht op een pittoresk kasteeltje en gezellig samen met je favoriete gezelschap.

In het Ryckeveldebos krijgt Boomkamp ondertussen vorm. De eerste boomhut hangt in de lucht en als de stabiliteitstesten positief uitdraaien, volgt de rest snel. Op een concrete openingsdatum in juni is het wel nog wachten.

De initiatiefnemers zijn wel overtuigd dat reizen in eigen streek deze zomer meer dan ooit in trek zal zijn. Alle ontwikkelingen zijn te volgen op de website www.boomkamp.be.