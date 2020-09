Daar is boekenruilkastje nummer 26: elke Brugse buurt kan er nu één aanvragen Mathias Mariën

10 september 2020

15u31 0 Brugge De stad Brugge heeft een boekenruilkastje geplaatst in het Astridpark. Daarmee staat de teller op het Brugs grondgebied al op 26. Wie dat wil, kan nu ook een exemplaar aanvragen voor de eigen buurt.

Een boekenruilkastje is een ‘minibibliotheek’ die gratis toegankelijk is en waar een wijk samen zorg voor draagt. “Het bevordert het gemeenschapsgevoel”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Het stimuleert bovendien het contact met de buurt.”

Het principe is simpel: als je een boek ziet staan dat je interesseert, dan haal je het eruit en zet je er een ander boek voor in de plaats. Sinds de lancering van het eerste bibliotheekkastje in 2014 kwamen er al 26 bij. “Deze zijn zowel te vinden in het centrum als in de deelgemeenten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Als het van cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) afhangt, volgen er de komende tijd nog een flink pak. “Als stad steunen we het initiatief en als buurt kan je zo'n kastje aanvragen”, aldus Blontrock.

Wie een boekenruilkastje wil aanvragen, kan alle info terugvinden via www.brugge.be/boekenruilkastje-aanvragen.