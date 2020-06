Daar gaat vroeger provinciehuis Abdijbeke: bouw nieuwe flats kan al in zomer starten Bart Huysentruyt

18 juni 2020

17u22 0 Brugge Projectontwikkelaar CAAAP en aannemer Artes zijn donderdag gestart met de sloopwerken van het oude provinciehuis Abdijbeke in Sint-Andries. Projectontwikkelaar CAAAP en aannemer Artes zijn donderdag gestart met de sloopwerken van het oude provinciehuis Abdijbeke in Sint-Andries. Er komt een woonproject met 38 ruime appartementen en terrassen.

“Door een succesvolle start van de verkoop kunnen de sloop- en bouwwerken van Abdijbeke vroeger dan gepland opstarten", vertelt Jonas Vanhauter, projectontwikkelaar bij CAAAP. “De fysieke lancering op 18 maart werd afgelast, maar we zetten alles in op digitale verkoop, met veel succes tot gevolg. In de voorbije uitdagende maanden slaagden we erin om 30 procent verkoop te genereren, waardoor we nu met volle vaart kunnen starten met de werken.”

De afbraakwerken zullen afgerond zijn voor het bouwverlof, waardoor de effectieve bouw meteen erna kan aanvatten.