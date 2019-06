Da Vinci heeft volgens onze lezers de beste ijsjes Bart Huysentruyt

30 juni 2019

19u06 3 Brugge De ijsjes van Da Vinci in de Geldmuntstraat zijn de lekkerste van Brugge en omstreken. Dat vinden althans de lezers van HLN.be.

Een hele week kon je stemmen op je favoriete ijssalon in de streek. Met meer dan 630 stemmen op een totaal van 1.900 sprong Da Vinci er met kop en schouders bovenuit. Voor inwoners van Brugge is de overwinning van Da Vinci hoegenaamd geen verrassing. Wie op een zomerse dag in de Geldmuntstraat passeert, weet dat het altijd aanschuiven is aan het ijssalon. Dit ijssalon van Sylvia en Martin Manders wordt door TripAdvisor op de eerste plaats van alle dessertplekjes in West-Vlaanderen geplaatst. In de zomer is er keuze tussen veertig soorten en de smaken zijn natuurlijk allemaal huisbereid.