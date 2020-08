Cultuursector zet de muziek stil op de Burg met actie Sound of Silence Bart Huysentruyt

27 augustus 2020

14u40 0 Brugge Exact om kwart na 12 hebben in verschillende Vlaamse steden mensen actie gevoerd om de cultuursector onder de aandacht te brengen. Dat gebeurde met een muisstil signaal vanuit de #Soundofsilence.

Op de Burg in Brugge kwamen tientallen mensen samen. Eerst werd het liedje ‘Sound of Silence’ van Simon & Garfunkel opgelegd, maar op het moment dat ze die woorden uitspreken, werd de muziek stopgezet. “Onze maatschappij snakt naar een duidelijk perspectief”, klinkt het in een statement van de actievoerders, die gesteund werden door burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We hebben met zijn allen genoeg van de opgelegde beperkingen die geen rekening houden met de werkbaarheid en die de druk op de samenleving weinig verlagen. De #Soundofsilence vraagt geen geld, geen steun. We vragen wel een duidelijke visie.”