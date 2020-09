Cultuursector krijgt hart onder de riem tijdens Cultuurvolle Zondag Bart Huysentruyt

20 september 2020

17u57 0 Brugge In Brugge was er zondag behoorlijk wat interesse in de Cultuurvolle Zondag. Het evenement verving de Autoloze Zondag, waar normaal zo'n 50.000 mensen op afkomen. Het was één van de eerste grotere evenementen sinds de lockdown.

Het stadsbestuur besliste om samen met de culturele partners kleinschalige activiteiten op poten te zetten. De dag begon met een verrassingsactie voor 250 jaar Sint-Janshuismolen langs de Kruisvest. Mocht er van corona geen sprake zijn, dan was dat een groot evenement geweest. Nu bleef het beperkt bij een kleurrijke viering met vlaggetjes rondom de molen. Even later kreeg Anna Vercammen het Biekorfpleintje naar zich vernoemd. Ook dat is stilaan een traditie in Brugge. Net voor de middag vond een steunactie plaats voor de fel getroffen cultuursector.

Door corona zijn er nauwelijks cultuurevenementen. Die starten weliswaar weer op, maar dan veel kleinschaliger dan voorheen. In de Poortersloge was er nog de opening van de expo van Joke Raes en Jonas Vansteenkiste en later konden families naar voorstellingen in Oud Sint-Jan. “De nood aan een portie cultuur is groot”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ik denk dat dit een waardig alternatief was voor Autoloze Zondag. Dat evenement konden we sowieso niet organiseren tijdens deze coronaperiode.”