Crisis treft ook communicatiesector: bekend bureau D’M&S draait nog slechts een derde van omzet en moet vier mensen laten gaan Mathias Mariën

29 april 2020

17u33 0 Brugge De communicatiesector beleeft tijdens de coronacrisis harde tijden. Bij het bekende Brugse communicatiebureau D’M&S moesten ze noodgedwongen afscheid nemen van vier vaste werknemers en werd de samenwerking met verschillende freelancers tijdelijk stopgezet. “We draaien nog ongeveer een derde van onze normale omzet”, zegt CEO Arne Dacquin.

Verrassend kan de fikse dip in de sector niet genoemd worden. Door de verplichte sluiting van bedrijven, zetten ze het leeuwendeel van de communicatie on hold. “We hopen op een heropleving eenmaal de bedrijven volgende week opnieuw mogen openen”, zegt Arne Dacquin van D’M&S, het bekende communicatiebureau met hoofdzetel in Brugge. “Zelf hebben we nog het geluk te kunnen samenwerken met enkele middelgrote bedrijven en multinationals, waar er nog ietwat sprake is van continuïteit. Maar natuurlijk weegt dit op de volledige sector. Bij ons staat ongeveer de helft van de werknemers op technische werkloosheid. Met de freelancers waarmee we de samenwerking stopzetten, hopen we terug te kunnen samenwerking eenmaal de sector zich herstelt”, zegt Arne Dacquin. “We zullen zien hoe het de komende weken evolueert. Al is het sowieso niet eenvoudig om te werken. Alles gebeurt via videogesprekken, maar voor de creativiteit en ontstaan van ideeën is dat niet ideaal."