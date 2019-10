Criminaliteitscijfers voor het eerst sinds 2014 gestegen: “Meer woninginbraken, maar da’s geen louter Brugs fenomeen” Mathias Mariën

07 oktober 2019

13u12 3 Brugge De criminaliteitscijfers in Brugge liggen in 2018 voor het eerst in jaren hoger. Zo gebeurden er meer woninginbraken en steeg het aantal feiten van internetcriminaliteit. “De cijfers zijn inderdaad iets hoger, maar zowel inbraken als cybercrime zijn geen typisch Brugse fenomenen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Het aantal fietsdiefstallen daalt wel verder.

Elke politiezone kijkt jaarlijks met spanning uit naar de opmaak van de criminaliteitscijfers. In een ideaal scenario dalen die jaar na jaar. Dat gevoel mochten ze in Brugge de voorbije jaren ervaren, maar deze keer worden ze geconfronteerd met een - weliswaar kleine - stijging. Met 10.916 geregistreerde feiten in 2018 gaan de cijfers ietwat omhoog ten opzichte van 2017, toen het nog om 10.239 feiten ging. Het is bovendien het hoogste aantal sinds 2014. Dat betekent evenwel niet dat Brugge nu plots onveiliger is geworden, zeker omdat 2017 eerder een ‘uitzonderlijk’ rustig jaar was. Ter vergelijking: in 2012 waren er nog 12.598 geregistreerde feiten.

Er zijn bovendien ook dalende trends te zien. Zo blijft het aantal fietsdiefstallen - een grote ergernis bij de burger - verder dalen: van 802 in 2017 naar 784 vorig jaar. In 2011 werden zelfs nog 1.184 fietsdiefstallen gemeld.

Meer woninginbraken

Een van de opmerkelijkste zaken is de stijging van het aantal woninginbraken. Dat waren er 334 in 2018. Het jaar er voor waren het er slechts 225. “Dat aantal is gestegen, maar tegelijk gaat het in 40 procent van de gevallen om pogingen tot inbraak", zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Het gaat hierbij om een fenomeen van rondtrekkende bendes, die sowieso heel Europa doorkruisen. Het is dus geen typisch Brugs fenomeen. Positieve noot is dat we ook wel meer inbraken oplossen dankzij ons ANPR-cameraschild (met nummerplaatherkenning, red.). Zo kan onze recherche meer daders in de kraag vatten.”

Een tweede opvallende stijging is te zien in internetcriminaliteit. Dat ging van 217 naar 363 feiten in een jaar. Een nationale trend, die zich ook in Brugge doorzet. “We krijgen dagelijks aangiftes van ‘phishing’, waarbij mensen per mail misleid worden en zo soms geld kwijt spelen. We zetten dus ook in op preventie én beschikken over een eigen tweekoppige computercel. Al overschrijdt het internet uiteraard onze Brugse grenzen”, zegt de woordvoerster.

De stijging van het aantal geweldsdelicten in openbare ruimtes is mogelijk het gevolg van de schermutselingen tussen jongeren aan het station Lien Depoorter

Nog opvallend: het aantal geweldsdelicten in openbare ruimtes steeg van 837 naar 1.199. Bijna de helft van de incidenten heeft te maken met psychisch geweld. “Mogelijk is die stijging het gevolg van de schermutselingen tussen jongeren aan het station. Maar het verklaart niet alles. Dit zijn cijfers die we zelf nog grondiger zullen onderzoeken”, zegt Lien Depoorter.

Bij de politie benadrukken ze dat er dagelijks wordt ingezet op de veiligheid op het Brugs grondgebied. “Zo’n statistieken tonen aan dat je altijd alert moet blijven. Op basis van deze cijfers stellen we trouwens ons nieuw Zonaal Veiligheidsplan op voor de komende vijf jaar. Daar is onze beleidscel volop mee bezig”, aldus de politie.