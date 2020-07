Crematorium van Brugge schenkt opbrengst van edelmetalen aan MUG-heli: “Niet alle metalen verdwijnen tijdens crematieproces” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

01 juli 2020
Brugge Voor het derde jaar op rij schenkt het Crematorium van Brugge de opbrengst uit edelmetalen aan de Stichting MUG-heli.

Na een crematie blijven er regelmatig edelmetalen over in de crematieresten, of metalen als titanium en staal die gebruikt worden voor protheses van bijvoorbeeld heupen en knieën. Die verdwijnen immers niet volledig tijdens het crematieproces. Na crematie worden de metalen uit de asresten verwijderd. De metalen worden overgenomen door een gespecialiseerd bedrijf dat ze verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe protheses. Uitvaartspecialist DELA en de stad Brugge hebben een publiek private samenwerking en beslissen samen elk jaar opnieuw aan welk goed doel uit de regio de opbrengsten geschonken zullen worden. De voorbije twee jaar viel de keuze op de Stichting MUG-heli en ook dit jaar kan deze vzw op de steun van DELA en Stad Brugge rekenen. De heli is sinds 1998 de enige helikopter die erkend is binnen het 100-systeem. Jaarlijks redt de helikopter 40 mensenlevens. Het Crematorium Brugge verzorgt jaarlijks ongeveer 6.000 crematies. De opbrengst van hun schenking bedraagt zo’n 12.000 euro.