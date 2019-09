Coverbands baas in nieuwe ‘Nothin’ but Covers’ Bart Huysentruyt

10 september 2019

19u04 0 Brugge De 150ste verjaardag van de Brugse Stadsschouwburg vieren ze dit jaar met 150 covers in het nieuwe concept ‘Nothin’ but Covers’.

Van 1 tot 25 oktober brengen Brugse bands maar liefst 150 covers ter ere van het feestseizoen. Het is meteen het eerste festival van het Cultuurcentrum, dat tegelijk de favoriete platen van Red Zebra-frontman Peter Slabbynck brengt, net als een terugblik op het iconische muziekjaar 1969. Op dinsdag 1 oktober om 20 uur start het programma met Phil Graveyard & The Undertakers in cultuurcafé Biekorf, gevolgd door Dylanscene op maandag 7 oktober om 20 uur in Joey’s Café. De afsluiter is Central Station in De Kelk op vrijdag 25 oktober om 20 uur. Alle optredens zijn gratis, behalve de avond met Peter Slabbynck (uitverkocht) en de terugblik op ‘69. Info en tickets: www.ccbrugge.be/covers of bij In&Uit.