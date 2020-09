Coronavirus of niet: Sinterklaas komt dit jaar gewoon terug naar zijn kasteel in Brugge Bart Huysentruyt

02 september 2020

13u03 0 Brugge De coronacrisis heeft geen gevolgen voor de komst van Sinterklaas naar zijn kasteel in het domein Tudor in Sint-Kruis. Dat Kasteel van Sinterklaas opent in het najaar opnieuw zijn deuren, met bijkomende veiligheidsmaatregelen.

De bezoekertjes worden onderdeel van een meeslepend verhaal met prachtige decors. Ze kunnen zelfs Slecht-Weer-Vandaag ontmoeten, het paard van de sint. De absolute apotheose is de uitgebreide ontmoeting met Sinterklaas. Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. Het kasteel wordt geopend van vrijdag 27 november tot en met zondag 6 december.

Social distancing

Op weekdagen (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) is er ook een nieuwe activiteit voor de allerkleinste bezoekers: voorleesverhaaltjes. Naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 zijn er een aantal maatregelen om een bezoek aan Kasteel van Sinterklaas Brugge helemaal veilig te laten verlopen. Deze maatregelen werden opgesteld in goed overleg met de lokale overheid. “Om een veilige en vlotte doorstroming van onze bezoekers te garanderen worden alle beschikbare tickets verkocht in tijdsloten", zegt organisator Nick Blontrock. “Er is slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar en wij zorgen door middel van vloermarkeringen voor een veilige afstand tussen bezoekers onderling. Op die manier kunnen wij de richtlijnen met betrekking tot social distancing waarborgen.”

Een toegangsticket voor de voorleesverhaaltjes kost 6,25 euro per persoon, een toegangsticket voor de rondleiding kost 12,50 euro per persoon. Elke bezoeker heeft een toegangsticket nodig, met uitzondering van kinderen jonger dan twee jaar. De online ticketverkoop start op donderdag 15 oktober om 20 uur.