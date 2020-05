Coronakilo’s? Beweegapp brengt je in contact met personal trainers, fietsworkouts en wandelroutes Bart Huysentruyt

15 mei 2020

19u37 0 Brugge Last van coronakilo’s door de lockdown? Dan kan je binnenkort in heel Vlaanderen een nieuwe beweeg-app van Sport Vlaanderen downloaden. Het pilootproject wordt momenteel uitgerold in Brugge en later in heel Vlaanderen. De app wil alles wat momenteel toegelaten is qua lichaamsbeweging met elkaar verbinden.

Aan de hand van een app en met medewerking van ambassadeurs op buurtniveau worden inwoners gestimuleerd om samen te bewegen en te sporten. De app kreeg de naam BruggeBeweegt. “Nog voor de lancering ondergroef de coronacrisis de basisdoelstelling, namelijk inwoners fysiek samen brengen via beweging”, zegt de Brugse schepen van Sport Franky Demon (CD&V). De app werd intussen aangepast aan de geldende maatregelen en krijgt een voorlopig digitale opstart.

Yogasessies

“De nood aan voldoende lichaamsbeweging is er nog steeds, misschien nog meer dan voorheen”, zegt Demon. “De Brugge Beweegt-app maakt het de Bruggeling makkelijk om beweegaanbod in de buurt te vinden. Het is ook voor aanbieders van sport en beweging een tool om hun aanbod naar de Bruggeling te brengen, want we richten ons echt op het lokale niveau. Er staan momenteel al een aantal online beweeglessen en -mogelijkheden op de app, zoals online work-outs, yogasessies en indoor fietsworkouts.”

Beweegbuddy

Verschillende Brugse sportverenigingen, personal trainers, gangmakers en studenten deden hun inbreng. Ook de mooiste fiets-, wandel-, loop- en mountainbikeroutes op Brugs grondgebied staan op de app verzameld. Daarnaast kunnen Bruggelingen via de app hun vaste beweegbuddy vinden, iemand die in de buurt woont en dezelfde beweeginteresse heeft, om samen mee te sporten. Als laatste werd er ook een inspiratiebende opgericht. De gebruikers delen creatieve beweegideeën met elkaar en testen ze uit. De gebruiker maakt een profiel aan op basis van een aantal korte vragen die peilen naar de beweeginteresses en -voorkeuren. Dit profiel stelt de applicatie in staat om een gepersonaliseerd aanbod te vinden voor die specifieke gebruiker. Via quizzen en zelftesten zullen de gebruikers geprikkeld worden om te bewegen.

Sportgewoontes

Een tweede fase van het project start op nadat de Nationale Veiligheidsraad sporten in groep opnieuw volledig toelaat. “Dan promoten we naast het online aanbod ook het regulier vrijblijvend aanbod van de Brugse sportaanbieders”, zegt schepen Franky Demon. “De gebruikers kennen de aanbieders reeds via de app waardoor de stap naar het reguliere aanbod gemakkelijk gezet kan worden en de goede sportgewoontes die werden opgebouwd, voortgezet kunnen worden.”

De app Brugge Beweegt is te downloaden zowel voor iOS als Android. Bruggelingen of organisaties die als gangmaker hun medewerking willen verlenen, kunnen ook terecht op www.bruggebeweegt.be of via info@bruggebeweegt.be.